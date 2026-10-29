Чемпионат мира по борьбе. Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова завоевала серебро

Представительница национальной сборной Кыргызстана по женской борьбе Мээрим Жуманазарова завоевала серебряную медаль чемпионата мира, проходящего в Астане (Казахстан). Об этом сообщает Госагентство физической культуры и спорта.

По его данным, в финальной схватке весовой категории до 68 килограммов кыргызстанская спортсменка встретилась с представительницей Китая Жиа Лонг и уступила ей со счетом 3:4.

На пути к финалу Мээрим Жуманазарова продемонстрировала уверенную борьбу. В 1/8 финала она одержала победу над представительницей Индии Сришти Сришти со счетом 5:1, в четвертьфинале победила американку Кеннеди Алексис Блэйдс со счетом 6:3, а в полуфинале оказалась сильнее представительницы Монголии Энхсайхан Делгермы, выиграв 5:1.