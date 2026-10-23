Женщина рассказала президенту о кыргызстанце, обманувшем соотечественников в РФ

Жительница Джалал-Абадской области обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой разобраться в деле о предполагаемом мошенничестве, от которого, по ее словам, пострадали около 50–60 кыргызстанцев, работавших в России.

Общий ущерб, как утверждает женщина, превышает 100 миллионов долларов.

Во время встречи с главой государства женщина рассказала, что мужчина, которому она и другие граждане передавали деньги, вернулся в Кыргызстан, не выполнив обязательства.

По ее словам, только ей мошенник должен крупную сумму. Предполагаемый виновник — житель села Ак-Терек Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

«Нас около 50–60 человек. Мы работали в России, передавали ему деньги, но нас обманули. Лично мне он должен 15 миллионов», — рассказала жительница.

Женщина попросила президента помочь пострадавшим добиться рассмотрения их заявлений.

Садыр Жапаров поручил заместителю министра внутренних дел принять обращение и проверить изложенные факты.

«Передайте свои данные, напишите заявление. Пусть его примут и расследуют дело. Можете обратиться в МВД», — сказал президент.