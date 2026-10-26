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Президент КР отказался разрешить продажу легализованных праворульных машин

09:23, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отказался снимать ограничения на продажу ранее легализованных праворульных автомобилей. Этот вопрос подняла одна из жительниц во время встречи главы государства с населением Ала-Букинского района.

Женщина рассказала, что владельцы автомобилей с регистрационными номерами 10-го региона сталкиваются с проблемами при попытке продать свои машины. Она попросила президента разрешить их перепродажу, отметив, что некоторые граждане приобретали автомобили в кредит и теперь не могут ими свободно распоряжаться.

В ответ Садыр Жапаров напомнил, что государство ранее предоставило владельцам праворульных автомобилей возможность зарегистрировать транспортные средства в рамках специальной легализации.

Однако, по словам президента, эта мера изначально предусматривала определенные ограничения.

«Мы ведь дважды объявляли амнистию для регистрации праворульных автомобилей. Тогда было условие: машины нельзя использовать в качестве такси и продавать. Разрешалось только самостоятельно ими управлять», — пояснил он.

Когда жительница повторно попросила разрешить продажу таких автомобилей, глава государства ответил отказом.

Президент подчеркнул, что государство разрешило регистрацию транспортных средств для личного использования, но не их последующую перепродажу.

Таким образом, действующие ограничения для автомобилей, зарегистрированных в рамках указанной процедуры легализации, сохраняются. О планах пересмотреть эти требования на встрече не сообщалось.

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