7 августа 2027 года к Земле приблизится крупный астероид 1999 AN10, диаметр которого может достигать 1,4 километра. Он пролетит на расстоянии около 390 тысяч километров от нашей планеты — примерно на таком же расстоянии находится Луна. Об этом свидетельствуют расчеты NASA и Европейского космического агентства (ESA).

По данным ESA, минимальное расстояние между центром Земли и астероидом составит около 389 855 километров. Максимальное сближение ожидается 7 августа примерно в 7.10 по всемирному времени, или в 13.10 по времени Бишкека.

Размеры небесного тела оцениваются в пределах 600–1 тысяча 400 метров. Специалисты NASA предполагают, что его диаметр составляет около 800 метров.

Астероид был обнаружен 13 января 1999 года. Он относится к группе Аполлонов — небесных тел, орбиты которых пересекают орбиту Земли.

Из-за размеров и особенностей траектории 1999 AN10 классифицируется как потенциально опасный астероид. Однако это обозначение не означает, что столкновение неизбежно или даже ожидается.

По актуальным расчетам ученых, угрозы столкновения с Землей 7 августа 2027 года нет. Объект отсутствует в списке астероидов с выявленным риском падения, который ведет Европейское космическое агентство.

Примечательно, что после открытия астероида ученые действительно рассматривали возможные сценарии его столкновения с Землей в будущем. В частности, обсуждалась крайне малая вероятность падения в 2039 году. Однако дополнительные наблюдения позволили уточнить орбиту и исключить эту угрозу.

Предстоящее сближение представляет большой интерес для астрономов. NASA планирует использовать радиолокационные наблюдения, чтобы получить подробные изображения поверхности астероида, уточнить его форму, размеры и особенности вращения.

По предварительным расчетам, во время сближения небесное тело станет достаточно ярким для наблюдения в бинокль или небольшой телескоп при благоприятных условиях.

Ученые подчеркивают, что подобные сближения позволяют совершенствовать методы обнаружения и наблюдения за потенциально опасными космическими объектами.

Таким образом, несмотря на внушительные размеры астероида и сравнительно небольшое по космическим меркам расстояние, причин для паники нет.