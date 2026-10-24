Задержан сотрудник военкомата по подозрению в вымогательстве взятки

Военной прокуратурой проводится работа по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений в Вооруженных Силах Кыргызской Республики.

Так, в Военную прокуратуру обратилась жительница Баткенского района Г. К. с заявлением о принятии мер в отношении сотрудника военкомата, который требовал денежные средства, запугивая направить ее сына Б. А. на срочную военную службу, несмотря на наличие медицинского заключения о невозможности прохождения военной службы.

Блок YouTube

В ходе проведенных мероприятий совместно с ГУВКР ГКНБ при получении денежных средств с поличным был задержан начальник отделения Баткенского районного военного комиссариата У. А. и водворен в ИВС.

Следствие продолжается.