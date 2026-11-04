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Зачем? Мелания Трамп соберет представителей России и Украины в Белом доме

09:37, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Первая леди США Мелания Трамп 5 ноября соберет в Белом доме представителей России и Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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 Отмечается, что в этот же день Мелания Трамп выступит с заявлением, посвященным прекращению огня в Алешках Херсонской области.

Белый дом назвал перемирие «беспрецедентной дипломатической инициативой со стороны первой леди США».

О чем конкретно пойдет речь на встрече представителей России и Украины, а также кто будет на ней присутствовать от этих стран, не уточняется.

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Напомним, гуманитарная миссия в Алешках была организована по инициативе Мелании Трамп. Россия и Украина при ее содействии согласились на прекращение огня для обеспечения проведения гуманитарной операции.

В заблокированном городе оставались около 2 тысяч человек, преимущественно пожилые, и примерно 50 детей. Представители обеих стран оценили потребности семей и обеспечили транспорт для тех, кто захотел уехать в РФ или Украину. В Алешки привезли гуманитарную помощь.

Ситуацию в Алешках ранее обсуждали президенты США и России. Владимир Путин также обсуждал этот вопрос с Папой Римским.

Город Алешки расположен в Херсонской области. Киев называет его оккупированной территорией.

В населенном пункте нет электричества, воды, тепла, возможности доставлять регулярно продукты питания и медикаменты. Из-за плотных обстрелов и постоянных атак беспилотников наземный въезд туда затруднен.

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