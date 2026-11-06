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Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

09:37, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Первая леди США Мелания Трамп накануне провела в Белом доме встречу представителей России и Украины после завершения гуманитарной миссии в Алешках.

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Супруга американского лидера передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Их содержание не раскрывается.

От России во встрече с Меланией Трамп участвовали спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Украину представляли омбудсмен Дмитрий Лубинец и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Первая леди Соединенных Штатов рассказала, что лично участвовала в планировании операции, изучала карты разминирования, маршруты эвакуации и доставки медицинской помощи. Она выразила надежду на то, что совместная работа Москвы и Киева продолжится.

«Я надеюсь, что это послужит основой для создания более масштабного мира. Важна не скромность этого начинания, а решимость превратить его в нечто экстраординарное», — заявила Мелания Трамп.

По ее словам, «мы выбрали человечность вместо войны, жизни невинных людей должны быть важнее разногласий, вызванных войной».

Первая леди США также поблагодарила президентов РФ и Украины за содействие в организации гуманитарной миссии.

Украинская делегация вручила Мелании Трамп орден княгини Ольги I степени, которым ее наградил Владимир Зеленский.

Напомним, гуманитарная миссия в Алешках была организована по инициативе супруги американского лидера. Россия и Украина при ее содействии согласились на прекращение огня для обеспечения гуманитарной операции.

В заблокированном городе оставались около 2 тысяч человек, преимущественно пожилые, и примерно 50 детей. Представители обеих стран оценили потребности семей и обеспечили транспорт для тех, кто захотел уехать в РФ или Украину. В Алешки привезли гуманитарную помощь.

Ситуацию в городе ранее обсуждали президенты США и России. Владимир Путин также обсуждал этот вопрос с Папой Римским.

Город Алешки расположен в Херсонской области. Киев называет его оккупированной территорией.

В населенном пункте нет электричества, воды, тепла, возможности доставлять регулярно продукты питания и медикаменты. Из-за плотных обстрелов и постоянных атак беспилотников наземный въезд туда затруднен.

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