Ситуация в Алешках. Мелания Трамп рассчитывает на урегулирование конфликта
Мелания Трамп рассчитывает на то, что гуманитарная миссия в городе Алешки Херсонской области будет способствовать урегулированию украинского конфликта и установлению прочного мира. Об этом первая леди США написала в своем аккаунте в Х.
«Прекращение огня в Алешках и прилегающих районах Херсонской области обеспечило жителям свободу передвижения, доступ к продуктам питания, чистой воде, медикаментам, а также позволило вновь обрести чувство собственного достоинства без постоянной угрозы атаки. Пусть Алешки станут отправной точкой на пути к прочному миру», — отметила она.
Напомним, гуманитарная миссия в Алешках была организована по инициативе Мелании Трамп. Россия и Украина при ее содействии согласились на прекращение огня для обеспечения проведения гуманитарной операции.
В заблокированном городе оставались около 2 тысяч человек, преимущественно пожилые, и примерно 50 детей. Представители обеих стран оценили потребности семей и обеспечили транспорт для тех, кто захотел уехать в РФ или Украину. В Алешки привезли гуманитарную помощь.
Ситуацию в Алешках ранее обсуждали президенты США и России. Владимир Путин также обсуждал этот вопрос с Папой Римским.
Город Алешки расположен в Херсонской области. Киев называет его оккупированной территорией.
В населенном пункте нет электричества, воды, тепла, возможности доставлять регулярно продукты питания и медикаменты. Из-за плотных обстрелов и постоянных атак беспилотников наземный въезд туда затруднен.