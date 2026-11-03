Заболеваемость ОРВИ в Кыргызстане за неделю выросла почти на 7 процентов

В Кыргызстане за неделю, с 24 по 31 октября, зарегистрировано 10 тысяч 432 случая ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

По его данным, в отличие от предыдущей недели, отмечается рост заболеваемости на 6,9 процента, а по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — в 1,5 раза.

В общей структуре заболевших 68,1 процента составляют дети до 14 лет (7,1 тысячи случаев).

По данным лабораторного мониторинга, в республике продолжается циркуляция респираторных вирусов. Среди выявленных возбудителей преобладают риновирусы — 47,6 процента, вирусы парагриппа — 21,5 процента, аденовирусы — 13,8 процента, сезонные коронавирусы — 10,2 процента, бокавирусы — 6,1 процента и респираторно-синцитиальный вирус — 0,8 процента.

По КР продолжается вакцинация против гриппа.

Медики призывают население соблюдать профилактические меры: