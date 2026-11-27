Кабинет министров Кыргызстана принял меры по урегулированию вопросов обучения иностранных студентов в медицинских образовательных организациях, не прошедших государственную аккредитацию. Постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, для иностранцев, обучающихся в таких учебных заведениях и находящихся на территории КР на основании учебной визы типа S, устанавливается переходный период продолжительностью 30 календарных дней.

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Министерству здравоохранения совместно с Министерством науки, высшего образования и инноваций и госпредприятием «Центр приема иностранных студентов» поручено оказать содействие иностранцам в оформлении перевода в аккредитованные медицинские образовательные организации и получении документов, подтверждающих продолжение обучения.

При этом иностранным студентам не придется покидать Кыргызстан для переоформления визовых документов. Министерству иностранных дел совместно с ГКНБ поручено обеспечить рассмотрение вопросов смены приглашающей стороны и оформления соответствующих виз без необходимости выезда за пределы страны.

Центр приема иностранных студентов должен проинформировать учащихся о порядке и сроках переоформления документов, а также помочь с их подготовкой и подачей в уполномоченные государственные органы.

Напомним, 28 августа 2025 года президент подписал Указ о введении государственной монополии на подготовку специалистов в сфере медицины. В апреле 2026-го кабмин утвердил порядок государственной аккредитации организаций среднего и высшего профессионального медицинского образования. Новое постановление принято в рамках реализации этих решений.