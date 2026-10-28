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24.kg

В Бишкеке за нарушения ПДД водителей автобусов будут штрафовать

18:32, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поручил усилить контроль за водителями общественного транспорта. За каждое выявленное нарушение ПДД будут составлять административные протоколы, а штрафы водители должны будут оплачивать самостоятельно. Об этом сообщили в муниципалитете.

Сегодня глава столицы провел встречу с водителями автобусов и представил нового директора муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» Бактияра Болотбекова.

Айбек Джунушалиев заявил о необходимости соблюдать правила дорожного движения и ответственно относиться к перевозке пассажиров на фоне участившихся ДТП с участием автобусов.

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«Если водитель нарушает правила дорожного движения, возникает закономерный вопрос: почему он продолжает управлять автобусом? Каждый должен соблюдать правила и понимать, что от его действий зависят жизни людей», — подчеркнул он.

Градоначальник отметил, что муниципалитет закупает новые автобусы, отменил план, из-за которого водители могли подгонять друг друга на маршрутах, и внедрил безналичную оплату, чтобы водители не отвлекались на выдачу сдачи.

«Муниципалитет выполняет свои обязательства. Почему же вы не выполняете свои?
Айбек Джунушалиев

По его поручению автобусы, за которыми будут числиться нарушения, планируют отправлять на штрафстоянку. Расходы на ее услуги возложат на виновных водителей в установленном порядке.

Кроме того, на автобусах собираются разместить единый номер WhatsApp. Пассажиры смогут сообщать туда о нарушениях, отправляя фото- и видеоматериалы.

Новому руководству предприятия поручили проработать возможность привлечения иностранных граждан на должности водителей, изучить условия их трудоустройства и сформировать резерв водителей из числа сотрудников городских служб.

Отдельно Айбек Джунушалиев поручил проверить информацию о продолжительности рабочего дня некоторых водителей. По поступающим сведениям, отдельные сотрудники работают с 7.00 до 00.00, чтобы получать зарплату в размере от 100 тысяч до 140 тысяч сомов. Градоначальник потребовал обеспечить соблюдение режима труда и отдыха.

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