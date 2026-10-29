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24.kg

В Верховный суд станет сложнее попасть. Предлагаются новые требования к стажу

16:47, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане предлагают увеличить обязательный стаж работы в местных судах для кандидатов на должности судей Верховного суда с 5 до 10 лет. Соответствующий проект конституционного закона вынесен на общественное обсуждение.

Документ предусматривает внесение изменений в законы «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах» и «О статусе судей Кыргызской Республики».

Согласно предлагаемым поправкам, претендовать на должность судьи Верховного суда сможет гражданин Кыргызстана в возрасте от 40 до 70 лет, имеющий высшее юридическое образование и не менее 15 лет профессионального юридического стажа.

При этом не менее 10 лет кандидат должен будет проработать в местном суде. Сейчас Конституция предусматривает минимальный стаж работы судьей пять лет.

В справке-обосновании разработчики законопроекта отмечают, что Верховный суд рассматривает дела особой сложности, кассационные жалобы и вопросы формирования единой судебной практики.

По их мнению, 5-летнего судейского стажа недостаточно для полноценного выполнения таких обязанностей.

«Выдвигать в Верховный суд Кыргызской Республики кандидатов без значительного периода оценивания рискованно с точки зрения качества правосудия», — говорится в документе.

Авторы инициативы считают, что за 10 лет работы можно объективнее оценить профессионализм судьи, качество принимаемых решений, дисциплинарную практику и способность работать в условиях высокой нагрузки.

При этом в необходимый стаж предлагают засчитывать работу как в судах первой инстанции, так и в апелляционной инстанции. Отдельных требований к продолжительности работы в каждой из них не будет.

Помимо профессионального стажа, законопроект уточняет требования к юридическому образованию кандидатов. Также прямо закрепляется обязательное владение государственным и официальным языками.

Разработчики заявляют, что принятие поправок не потребует значительных дополнительных расходов из государственного бюджета. Если закон будет принят, он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

 

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