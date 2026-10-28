Первая помощь детям: советы родителям

Дети могут получить травму, подавиться, обжечься или случайно проглотить опасное вещество. В таких ситуациях важно сохранять спокойствие, оценить состояние ребенка и правильно действовать до прибытия медицинских специалистов.

В Бишкекском центре укрепления здоровья назвали основные правила первой помощи.

1 Если ребенок потерял сознание или испытывает затруднение дыхания Немедленно вызывайте скорую помощь. Если ребенок без сознания и не дышит нормально, необходимо начать сердечно-легочную реанимацию, если вы умеете ее проводить, и следовать указаниям диспетчера.

2 Если ребенок подавился Если ребенок может громко кашлять, поощряйте кашель и внимательно наблюдайте за ним. Если он не может дышать, говорить или эффективно кашлять, требуется немедленная помощь. Прием первой помощи зависит от возраста ребенка: для младенцев до года и детей старшего возраста применяются разные действия. Не пытайтесь вслепую достать предмет пальцами изо рта.

3 При ожоге Прекратите воздействие источника тепла и охлаждайте обожженное место прохладной проточной водой. Не прикладывайте лед, не наносите масло, кремы или зубную пасту. При ожоге у ребенка обратитесь за медицинской помощью.

4 При подозрении на отравление Немедленно обратитесь за медицинской помощью, даже если ребенок пока чувствует себя нормально. Не вызывайте рвоту и не давайте еду или питье без указания медицинского специалиста.

5 При кровотечении Прижмите рану чистой тканью или стерильной салфеткой и удерживайте давление. Если кровотечение сильное, не останавливается или ребенок выглядит ослабленным, срочно вызывайте скорую помощь.