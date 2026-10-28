Первая помощь детям: советы родителям
Дети могут получить травму, подавиться, обжечься или случайно проглотить опасное вещество. В таких ситуациях важно сохранять спокойствие, оценить состояние ребенка и правильно действовать до прибытия медицинских специалистов.
В Бишкекском центре укрепления здоровья назвали основные правила первой помощи.
Если ребенок потерял сознание или испытывает затруднение дыхания
Немедленно вызывайте скорую помощь. Если ребенок без сознания и не дышит нормально, необходимо начать сердечно-легочную реанимацию, если вы умеете ее проводить, и следовать указаниям диспетчера.
Если ребенок подавился
Если ребенок может громко кашлять, поощряйте кашель и внимательно наблюдайте за ним. Если он не может дышать, говорить или эффективно кашлять, требуется немедленная помощь. Прием первой помощи зависит от возраста ребенка: для младенцев до года и детей старшего возраста применяются разные действия. Не пытайтесь вслепую достать предмет пальцами изо рта.
При ожоге
Прекратите воздействие источника тепла и охлаждайте обожженное место прохладной проточной водой. Не прикладывайте лед, не наносите масло, кремы или зубную пасту. При ожоге у ребенка обратитесь за медицинской помощью.
При подозрении на отравление
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, даже если ребенок пока чувствует себя нормально. Не вызывайте рвоту и не давайте еду или питье без указания медицинского специалиста.
При кровотечении
Прижмите рану чистой тканью или стерильной салфеткой и удерживайте давление. Если кровотечение сильное, не останавливается или ребенок выглядит ослабленным, срочно вызывайте скорую помощь.
Когда нужна экстренная помощь?
Немедленно обращайтесь за помощью при потере сознания, нарушении дыхания, сильном кровотечении, серьезных ожогах, судорогах или подозрении на тяжелое отравление.
- Первая помощь не заменяет медицинское обследование и лечение. Заранее изучите правила первой помощи и пройдите практический курс у квалифицированных инструкторов — в экстренной ситуации это поможет действовать увереннее.