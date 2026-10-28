USD87.45EUR97.54RUB1.08
24.kg

Первая помощь детям: советы родителям

10:02, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Дети могут получить травму, подавиться, обжечься или случайно проглотить опасное вещество. В таких ситуациях важно сохранять спокойствие, оценить состояние ребенка и правильно действовать до прибытия медицинских специалистов.

В Бишкекском центре укрепления здоровья назвали основные правила первой помощи.

1

Если ребенок потерял сознание или испытывает затруднение дыхания

Немедленно вызывайте скорую помощь. Если ребенок без сознания и не дышит нормально, необходимо начать сердечно-легочную реанимацию, если вы умеете ее проводить, и следовать указаниям диспетчера.

2

Если ребенок подавился

Если ребенок может громко кашлять, поощряйте кашель и внимательно наблюдайте за ним. Если он не может дышать, говорить или эффективно кашлять, требуется немедленная помощь. Прием первой помощи зависит от возраста ребенка: для младенцев до года и детей старшего возраста применяются разные действия. Не пытайтесь вслепую достать предмет пальцами изо рта.

3

При ожоге

Прекратите воздействие источника тепла и охлаждайте обожженное место прохладной проточной водой. Не прикладывайте лед, не наносите масло, кремы или зубную пасту. При ожоге у ребенка обратитесь за медицинской помощью.

4

При подозрении на отравление

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, даже если ребенок пока чувствует себя нормально. Не вызывайте рвоту и не давайте еду или питье без указания медицинского специалиста.

5

При кровотечении

Прижмите рану чистой тканью или стерильной салфеткой и удерживайте давление. Если кровотечение сильное, не останавливается или ребенок выглядит ослабленным, срочно вызывайте скорую помощь.

6

Когда нужна экстренная помощь?

Немедленно обращайтесь за помощью при потере сознания, нарушении дыхания, сильном кровотечении, серьезных ожогах, судорогах или подозрении на тяжелое отравление.

  • Первая помощь не заменяет медицинское обследование и лечение. Заранее изучите правила первой помощи и пройдите практический курс у квалифицированных инструкторов — в экстренной ситуации это поможет действовать увереннее.

Материалы по теме

В Бишкеке машина перекрыла выезд скорой помощи. Медикам пришлось ждать 20 минут

В Бишкеке хирурги провели пересадку кожи двум младенцам

В Бишкеке готовят иммерсивный спектакль для детей по экологической сказке

Отцовский отпуск по уходу за детьми в восемь раз короче материнского — ООН

Айгуль Жапарова посетила реабилитационный центр для детей в Самарканде

Отравление свинцом детей: новое исследование проведут в Кыргызстане в 2027 году

Три автомобиля скорой медицинской помощи передали Минздраву

Бишкекчане жалуются на работу скорой помощи — не хватает врачей и фельдшеров

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

 

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

 

Плюс один. Предприниматель Акай Кыдыров намерен участвовать в выборах президента

 

Исхак Масалиев сдал тест на знание госязыка

 

Общество

Создать единый реестр доступности зданий предлагают в Кыргызстане

 

Киберапокалипсис. Возможен ли он в Кыргызстане?

 

В Бишкеке простились с Розой Айтматовой

 

Попытка захвата самолета Flydubai: власти ОАЭ наградили экипаж

 

Нарын: в Ак-Талаа открылась долгожданная школа

 

Работал в Узбекистане — стаж зачтут в Кыргызстане. Внесен законопроект о пенсиях

 

Атака на Иран

США предупредили страны Персидского залива о возобновлении войны с Ираном — СМИ

 

Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

 

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

 

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Власть

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

В Кыргызстане пересмотрят пенсии с 1 января. Кто получит больше денег

 

Жапаров изменил состав оргкомитета V Народного курултая. Кто вошел и кто выбыл

 

В Кыргызстане создадут единую платформу для проверки криптокомпаний на санкции

 

«Пусть меня посадят». Что Бабанов говорил Садыру Жапарову о возвращении

 

Ситуация вокруг Украины

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

 

В ЕС недовольны звонком глав Финляндии и Норвегии Путину — не согласовали

 

Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину: обсудили Украину

 

Зеленский подписал указ об усилении круговой обороны городов Украины

 

Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для ударов — Илон Маск

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине: что известно на сегодня

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18