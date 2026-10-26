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24.kg

В Токмоке планируют запустить полный цикл переработки шерсти на фабрике «Касиет»

20:42, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Адылбек Касымалиев посетил камвольно-прядильную фабрику «Касиет» в Токмоке во время рабочей поездки по Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Ему представили проект развития шерстяного кластера, который предусматривает создание полного цикла переработки отечественного сырья, сообщили в кабмине.

Касымалиев ознакомился с работой производственных цехов и современного оборудования итальянского производства. Фабрика была основана в 1971 году и введена в эксплуатацию в 1977 году.

При проектной мощности 1,5 тысячи тонн пряжи в год сейчас предприятие выпускает только 75 тонн. На территории площадью 17,06 гектара работают 450 человек.

Национальный инвестиционный фонд представил главе кабинета министров стратегию развития шерстяного кластера, состоящую из трех этапов.

Первый этап предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе цехов по производству войлока и пряжи. В рамках этого направления уже реализовали 27 проектов, предоставили гранты и льготное финансирование на 57,5 миллиона сомов. К проектам привлекли более тысячи фермеров, которым гарантирован сбыт продукции. Кроме того, создано более 100 рабочих мест.

Второй этап предполагает строительство в СЭЗ «Бишкек» в Токмоке предприятия по первичной переработке шерсти. На технологической линии новозеландского производства TecNZ будут сортировать, разрыхлять, мыть и сушить сырье.

Стоимость проекта составляет 728,2 миллиона сомов. Предприятие планируют обеспечить мощностью по мойке 2 тысяч 176 тонн шерсти в год. Также предусмотрены рециркуляция 95 процентов воды и производство 98 тонн чистого ланолина ежегодно.

Проект позволит получать сырье европейского качества и предусматривает создание 205 рабочих мест.

Третий этап связан с развитием фабрики «Касиет». Здесь планируют организовать полный производственный цикл: от выпуска топса — гребенной ленты из шерсти — до камвольной пряжи, костюмных и пальтовых тканей. Предприятие сможет глубоко перерабатывать 1 тысячу 440 тонн шерсти в год. По расчетам разработчиков, это позволит увеличить добавленную стоимость сырья в пять-семь раз.

Проект направлен на создание единой производственной цепочки — от сбора и первичной обработки шерсти до выпуска готовой продукции.

Адылбек Касымалиев подчеркнул стратегическое значение глубокой переработки отечественного сырья и создания добавленной стоимости для индустриализации страны.

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