Промзону площадью более 200 гектаров планируют создать в Чуйском районе

В Чуйском районе планируют создать промышленную зону площадью 202 гектара. Там намерены построить 21 предприятие. Ожидаемый объем инвестиций — 31 миллиард 640 миллионов сомов, на инфраструктуру потребуется еще 600 миллионов. О проекте, а также об итогах развития Токмока, Чуйского и Кеминского районов президенту Садыру Жапарову доложили во время его рабочей поездки по Чуйской области.

В Кеминском районе строят цементный завод, рассчитанный на выпуск 1,4 тысячи тонн цемента в сутки. Объем инвестиций в проект оценивают примерно в 104 миллиона долларов, на предприятии планируют создать 700 рабочих мест.

В Токмоке за последние годы открыли 11 крупных предприятий, где создали 423 рабочих места. Еще 201 предприятие малого и среднего бизнеса обеспечило работой 2 тысячи 117 человек. За этот период в городе также ввели 28 социальных объектов, включая школы, детские сады, спортивные площадки и парки.

В Чуйском районе построили 31 объект, в том числе четыре школы и 14 мини-футбольных полей. Для водоснабжения проложили 44,78 километра сетей, а для орошения построили и восстановили 34,9 километра каналов.

В Кеминском районе в 2021–2025 годах открыли пять производственных предприятий, создав 608 рабочих мест. За 2021–2026 годы в районе заасфальтировали 72,4 километра дорог.