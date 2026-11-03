В Ташкенте возбудили дело после массового отравления казахстанских футболистов

Прокуратура Чиланзарского района возбудила уголовное дело после массового отравления детей и сопровождавших их взрослых из Казахстана, приехавших в Ташкент на футбольный турнир Dostlik Cup.

По данным СМИ, в общей сложности медицинская помощь потребовалась 20 человекам.

Дело возбуждено по статье 276-1, предусматривающей ответственность за нарушение санитарного законодательства и правил борьбы с эпидемиями.

По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, первые симптомы острой кишечной инфекции появились у 13 человек 1 ноября. У них наблюдались рвота, диарея, боли в животе и повышение температуры. Еще семь человек обратились за медицинской помощью 2 и 3 ноября.

Все 20 пациентов предварительно получили диагноз «острая диарея». Двоих уже выписали домой, состояние остальных оценивается как стабильное и удовлетворительное. Пациентов продолжают наблюдать врачи, больных в реанимации нет.

По предварительной информации, пострадавшие завтракали в одной из гостиниц Ташкента. Среди употребленных продуктов были недостаточно прожаренные яйца и сосиски. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы отобрали образцы остатков еды для лабораторных исследований. Их результаты пока не опубликованы.

К оказанию помощи пострадавшим привлекли профессоров Ташкентского медицинского университета, специалистов санитарно-эпидемиологической службы и других профильных экспертов. Ситуация находится на контроле министра здравоохранения Казахстана Акмарал Альназаровой и первого заместителя министра здравоохранения Узбекистана Отабека Имамова.