USD87.45EUR98.17RUB1.08
24.kg

В Ташкенте возбудили дело после массового отравления казахстанских футболистов

17:48, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Прокуратура Чиланзарского района возбудила уголовное дело после массового отравления детей и сопровождавших их взрослых из Казахстана, приехавших в Ташкент на футбольный турнир Dostlik Cup.

По данным СМИ, в общей сложности медицинская помощь потребовалась 20 человекам.

Дело возбуждено по статье 276-1, предусматривающей ответственность за нарушение санитарного законодательства и правил борьбы с эпидемиями.

По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, первые симптомы острой кишечной инфекции появились у 13 человек 1 ноября. У них наблюдались рвота, диарея, боли в животе и повышение температуры. Еще семь человек обратились за медицинской помощью 2 и 3 ноября.

Все 20 пациентов предварительно получили диагноз «острая диарея». Двоих уже выписали домой, состояние остальных оценивается как стабильное и удовлетворительное. Пациентов продолжают наблюдать врачи, больных в реанимации нет.

По предварительной информации, пострадавшие завтракали в одной из гостиниц Ташкента. Среди употребленных продуктов были недостаточно прожаренные яйца и сосиски. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы отобрали образцы остатков еды для лабораторных исследований. Их результаты пока не опубликованы.

К оказанию помощи пострадавшим привлекли профессоров Ташкентского медицинского университета, специалистов санитарно-эпидемиологической службы и других профильных экспертов. Ситуация находится на контроле министра здравоохранения Казахстана Акмарал Альназаровой и первого заместителя министра здравоохранения Узбекистана Отабека Имамова.

Материалы по теме

В Узбекистане за неделю от отравления угарным газом погибли 18 человек

В Узбекистане с 15 ноября сжиженный газ для населения подорожает в 2,5 раза

Лига чемпионов УЕФА: матчи, расписание и бомбардиры

Трагедия на Каспии. В Казахстане назвали причины гибели военных

В Казахстане предотвратили попытку госпереворота. Задержаны 10 человек

Больше 1 миллиона граждан вернулись в Узбекистан из трудовой миграции в 2026-м

Второго тигра выпустили в дикую природу Казахстана

«Дордой» стал чемпионом Молодежной лиги Кыргызстана

Чемпионат мира по футболу. У сборной Кыргызстана U-15 52-е место из 189 команд

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Подписи избирателей. Кто из претендентов в президенты набрал их больше всего?

 

Власти ответили на жесткую критику Сыймыка Жапыкеева

 

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Происшествия

Родственник Ташиева заказал скульптуру за 5,5 миллиона сомов и не заплатил

 

В Узбекистане за неделю от отравления угарным газом погибли 18 человек

 

Миллионы потратили, а воды нет. Жители Таласской области пожаловались президенту

 

В роддоме Бишкека не приняли беременную женщину. Милиция начала проверку

 

В Ташкенте возбудили дело после массового отравления казахстанских футболистов

 

Более 90 несчастных случаев на производстве расследовала Федерация профсоюзов КР

 

Общество

В Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута № 37

 

4 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

 

В Бишкеке рассматривают возможность нанимать иностранцев водителями автобусов

 

Более трети заявок на пособие «Балага сүйүнчү» поступило через «Түндүк»

 

Минтранс пока не может улучшить сообщение Бишкека с соседними городами

 

В двух колониях ГСИН созданы новые рабочие места для осужденных

 

Атака на Иран

Мировые запасы дизеля упали до рекордно низких значений за последние 35 лет

 

Иран объявил разведку МI-6 враждебной, а ВМС и ВВС Британии — террористами

 

ОПЕК+ сохранила квоты на добычу нефти в декабре на уровне сентября

 

Иран заявил, что пока не принял решения об изменении своей ядерной доктрины

 

Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии

 

Иран ввез военную технику на 2 миллиарда долларов в обход американской блокады

 

Экономика

В Узбекистане с 15 ноября сжиженный газ для населения подорожает в 2,5 раза

 

Данияр Амангельдиев обсудил в Москве совместные промышленные проекты с Россией

 

Нацбанк Кыргызстана увеличил продажи валюты в 2,7 раза по сравнению с 2025-м

 

Валовые международные резервы Кыргызстана снизились до 8,2 миллиарда долларов

 

Возобновление транзита российского газа в ЕС через Украину невозможно – Кремль

 

Курс валют в банках Кыргызстана на 3 ноября

 

Власть

Садыр Жапаров поручил проверить доступность льготных кредитов для фермеров

 

Садыр Жапаров рассказал о бюджетах Айтматовского и Манасского районов

 

Кыргызстан будет самостоятельно разрабатывать три месторождения золота в Таласе

 

Россия в тюркском союзе: выгодна ли интеграция странам Центральной Азии?

 

Генерального директора НЭСК Ильгиза Сыдыгалиева освободили от должности

 

В КР предлагают сделать медобследование перед вступлением в брак обязательным

 

Ситуация вокруг Украины

После атаки беспилотников в Ярославле загорелся один из крупнейших НПЗ России

 

Возобновление транзита российского газа в ЕС через Украину невозможно – Кремль

 

Переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября

 

США предлагают восстановить транзит российского газа через Украину

 

Ситуация в Алешках. Мелания Трамп рассчитывает на урегулирование конфликта

 

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Турции

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18