USD87.45EUR97.29RUB1.09
24.kg

Певца Мирбека Атабекова наградили орденом «Достык» в Казахстане

22:49, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айдана МУСАЛИЕВА

Кыргызстанский эстрадный певец Мирбек Атабеков удостоен государственной награды Республики Казахстан — ордена «Достык» II степени. Об этом артист сообщил на своей странице в социальных сетях.

По словам певца, высокая награда стала для него не только большой честью, но и дополнительным стимулом и ответственностью на творческом пути. Он выразил благодарность президенту Казахстана и братскому народу за оказанное уважение и высокую оценку.

«Пусть дружба кыргызского и казахского народов будет вечной! Я и впредь буду вносить свой вклад в укрепление единства и культурных связей между нашими народами», — написал Мирбек Атабеков.

resized-850x570.png

Орден «Достык», что в переводе означает «Дружба», вручается за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также за работу по сохранению общественного согласия.

Награда имеет две степени — I и II. Ею могут быть отмечены как граждане Казахстана, так и иностранные граждане.

Мирбек Атабеков — один из известных исполнителей кыргызской эстрады. Его творчество популярно не только в Кыргызстане, но и за его пределами, в том числе в Казахстане. В 2016 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Кыргызской Республики.

Материалы по теме

Попытка захвата самолета Flydubai: власти ОАЭ наградили экипаж

Спас ребенка. Гражданина Бекена Асанбекова отметили за смелость

Скончалась оперная певица, народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева

Стала известна сумма залога для выхода из СИЗО рэпера Navai

Армения и Кыргызстан намерены провести Дни культуры

В Казахстане суд постановил арестовать рэпера Navai на время следствия

Салбуурун. Как сохраняют древнюю охотничью традицию кыргызов

Современные кочевники: как случайная встреча изменила судьбу Степана и Перизат

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

 

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

 

Общество

Sony представила ELF-MN1 с трехмерной картинкой без всяких очков

 

Спустя 20 лет Саша Барон Коэн извинился перед Казахстаном за фильм «Борат»

 

В Бишкеке начали санитарную обрезку деревьев

 

В парке «Ала-Арча» построят самый длинный в мире стеклянный подвесной мост

 

Вечерний дайджест: основные события 29 октября в Кыргызстане

 

Должникам в странах СНГ станет сложнее скрывать имущество за границей

 

Атака на Иран

Иран просят разрешить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

 

США предупредили страны Персидского залива о возобновлении войны с Ираном — СМИ

 

Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

 

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

 

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Экономика

В Кыргызстане создадут госбанк, который не будет подчиняться Нацбанку

 

Кыргызстан сможет зарабатывать на ГЭС не только продажей электричества — ЕАБР

 

ЕАБР предупреждает: Воды в Токтогульском водохранилище становится меньше

 

Линии электропередачи между Кыргызстаном и соседями работают с перегрузкой

 

Центральной Азии грозит рост дефицита электроэнергии. ЕАБР назвал главные риски

 

За два года число работников из КНР и Пакистана выросло более чем в пять раз

 

Власть

Садыр Жапаров посетил парк Цивилизации тюркских государств в Анкаре

 

Садыр Жапаров выразил соболезнования королю Испании после трагедии с поездами

 

В Верховный суд станет сложнее попасть. Предлагаются новые требования к стажу

 

После трагедии в Баткене прошло четыре года. Власти вновь обсуждают жилье

 

На границе Кыргызстана обнаружили пробелы в радиационном контроле

 

ТЭЦ Бишкека отчиталась о готовности оборудования. Что известно

 

Ситуация вокруг Украины

Трехсторонние переговоры по Украине: представителей Европы не приглашают

 

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

 

В ЕС недовольны звонком глав Финляндии и Норвегии Путину — не согласовали

 

Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину: обсудили Украину

 

Зеленский подписал указ об усилении круговой обороны городов Украины

 

Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для ударов — Илон Маск

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18