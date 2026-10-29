Певца Мирбека Атабекова наградили орденом «Достык» в Казахстане

Кыргызстанский эстрадный певец Мирбек Атабеков удостоен государственной награды Республики Казахстан — ордена «Достык» II степени. Об этом артист сообщил на своей странице в социальных сетях.

По словам певца, высокая награда стала для него не только большой честью, но и дополнительным стимулом и ответственностью на творческом пути. Он выразил благодарность президенту Казахстана и братскому народу за оказанное уважение и высокую оценку.

«Пусть дружба кыргызского и казахского народов будет вечной! Я и впредь буду вносить свой вклад в укрепление единства и культурных связей между нашими народами», — написал Мирбек Атабеков.

Орден «Достык», что в переводе означает «Дружба», вручается за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также за работу по сохранению общественного согласия.

Награда имеет две степени — I и II. Ею могут быть отмечены как граждане Казахстана, так и иностранные граждане.

Мирбек Атабеков — один из известных исполнителей кыргызской эстрады. Его творчество популярно не только в Кыргызстане, но и за его пределами, в том числе в Казахстане. В 2016 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Кыргызской Республики.