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24.kg

Минтранс пока не может улучшить сообщение Бишкека с соседними городами

16:57, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

Жители Токмока, Канта, Кемина, Кара-Балты и Сокулука пока не могут рассчитывать на скорое решение проблемы с нехваткой общественного транспорта до Бишкека. Министерство транспорта и коммуникаций не располагает средствами на покупку автобусов и пока ищет возможности привлечь частных инвесторов.

Об этом говорится в ответе Минтранса на обращение депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева. Ранее он поднял в парламенте вопрос о том, что жители этих населенных пунктов испытывают трудности с поездками в Бишкек и обратно, особенно утром и вечером.

В министерстве сообщили, что сейчас большую часть перевозок на этих направлениях выполняют частные компании.

При этом в бюджете ведомства не предусмотрены деньги на покупку автобусов для пригородных и междугородних маршрутов.

У Минтранса нет государственных автотранспортных предприятий и автобусов, которые можно задействовать для перевозок.

Ведомство заявило, что работает над привлечением частных инвесторов и ведет переговоры с международными партнерами о возможной закупке автобусов и экологически чистого транспорта. Однако конкретных сроков решения проблемы министерство не назвало.

Пока Минтранс занимается преимущественно цифровыми решениями. Некоторые пригородные и междугородние маршруты добавили в приложение «Мой город». Также планируют внедрить электронные путевые листы и GPS-контроль движения автобусов.

«Министерство обещает принять меры, однако пока неизвестно, когда жители получат стабильное транспортное сообщение. Я продолжу следить за решением проблемы», — отметил Дастан Бекешев, комментируя ответ Минтранса.

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