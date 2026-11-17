Все виды транспорта за январь — октябрь 2026 года перевезли 577,1 миллиона кыргызстанцев. Годовой рост за 10 месяцев составил 8,3 процента, сообщил Национальный статистический комитет.

Только за октябрь транспортная система республики перевезла 82,4 миллиона человек и превысила среднемесячный показатель года на 49,9 процента.

Автобусы вне конкуренции

Пассажирские автобусы и микроавтобусы остаются основным видом транспорта в стране. С начала года они перевезли 531,3 миллиона человек, что на 8,3 процента превышает уровень прошлого года. Только в октябре они обслужили 76,4 миллиона пассажиров.

Услугами такси в Кыргызстане воспользовались 39,8 миллиона человек с годовым приростом на 9,4 процента.

Железнодорожный транспорт сохраняет статус самого быстрорастущего — перевозки увеличились на 28,3 процента, до 475 тысяч человек.

Троллейбусы единственные, где отмечено падение, — -8,1 процента к прошлому году. Они перевезли 4,2 миллиона человек за 10 месяцев.

Перевозки пассажиров авиацией уменьшились за год на 5,8 процента — всего 1,37 миллиона человек.

Грузоперевозки: ускорение роста автотранспорта

Общий объем перевозок грузов всеми видами транспорта за январь — октябрь 2026-го достиг 60,65 миллиона тонн с годовым ростом на 9,4 процента (против 8,9 процента по итогам девяти месяцев).

В октябре транспортники перевезли 7,1 миллиона тонн грузов, превысив среднемесячный объем января — сентября (5,9 миллиона тонн) на 19,4 процента.

Лидером выступил автомобильный транспорт, который за 10 месяцев доставил 51,5 миллиона тонн грузов с ростом на 10,1 процента.

В остальных сегментах зафиксировали такие показатели:

Железнодорожный транспорт — объем перевозок достиг 8,7 миллиона тонн с годовым ростом на 4,8 процента. Из них отправление — 2,7 миллиона тонн (снижение на 6,3 процента), а прибытие — 7,1 миллиона тонн (рост на 5,4 процента).

Объем перекачки по трубопроводам вырос на 10,9 процента, до 346,6 тысячи тонн.

Авиация за 10 месяцев перевезла 66,1 тысячи тонн грузов, что в 2,1 раза превышает прошлогодний уровень.

Связь и курьерская доставка

Услуги связи в Кыргызстане за январь — октябрь этого года принесли операторам 35,8 миллиарда сомов, показав годовой рост на 6,5 процента. В октябре их выручка пополнилась на 3,76 миллиарда сомов.

Объем услуг почтовой и курьерской деятельности достиг 2,8 миллиарда сомов при годовом приросте на 12,7 процента (замедление по сравнению с ростом на 13,8 процента за девять месяцев). В октябре курьерские и почтовые службы заработали 294,1 миллиона сомов.