В смартфонах с Android обнаружили обновление Google Play из будущего

В смартфонах с Android обнаружили обновление Google Play с датой из будущего — 1 января 2027 года. Об этом сообщает издание Android Authority.

Эксперты подтвердили странность на собственном Samsung Galaxy Z Fold 8: в настройках устройства отображается январская дата. Аналогичные сообщения появились от владельцев Galaxy S26 Ultra и S23 Ultra. То есть странное обозначение обновления заметили на смартфонах разных поколений.

Пользователи также рассказали о появлении этой даты на Galaxy A17 5G и S24 Plus.

Специалисты объяснили, что речь идет именно о системном обновлении Google Play. Такие пакеты позволяют исправлять ошибки и обновлять отдельные компоненты Android без установки новой версии всей операционной системы. Причина появления будущей даты пока не установлена.

Samsung пока не комментирует ситуацию.