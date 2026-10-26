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В смартфонах с Android обнаружили обновление Google Play из будущего

23:39, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В смартфонах с Android обнаружили обновление Google Play с датой из будущего — 1 января 2027 года. Об этом сообщает издание Android Authority.

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Эксперты подтвердили странность на собственном Samsung Galaxy Z Fold 8: в настройках устройства отображается январская дата. Аналогичные сообщения появились от владельцев Galaxy S26 Ultra и S23 Ultra. То есть странное обозначение обновления заметили на смартфонах разных поколений.

Пользователи также рассказали о появлении этой даты на Galaxy A17 5G и S24 Plus.

Специалисты объяснили, что речь идет именно о системном обновлении Google Play. Такие пакеты позволяют исправлять ошибки и обновлять отдельные компоненты Android без установки новой версии всей операционной системы. Причина появления будущей даты пока не установлена.

Samsung пока не комментирует ситуацию.

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