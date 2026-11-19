В бета-версии мессенджера Telegram 13.2.0 для macOS появилась новая функция скрытых чатов (Hidden Chats). Об этом сообщает «Код․ру». Она позволяет скрывать отдельные переписки и каналы из основного списка чатов.

Отмечается, что после установки секретной фразы ее можно ввести в строке поиска Telegram — это откроет специальный режим «Скрытые чаты».

Пока функция есть только на macOS, а настройки не синхронизируются на разных устройствах. Очевидно, что со временем эта опция станет доступна всем пользователям и появится возможность синхронизации.

Найти скрытые чаты можно в настройках конфиденциальности. Пользователю нужно придумать секретную фразу длиной не менее восьми символов, а затем ввести ее в строку поиска в мессенджере — после этого откроется раздел, куда можно перенести чаты. Они исчезнут из основного списка, а входящие звонки от этих пользователей будут автоматически сбрасываться без звука.

Если забыть секретную фразу, восстановить ее не получится. Вернуть доступ к спрятанным перепискам можно будет только после выхода из аккаунта и повторного входа. В этом режиме пользователь может выбрать, какие именно чаты (каналы и переписки) нужно скрыть. Скрытые чаты исчезают из основного списка чатов, папок, результатов поиска и уведомлений. Они также не влияют на счетчик непрочитанных сообщений на иконке приложения. Входящие вызовы из таких чатов будут автоматически отклоняться (кроме случаев, когда пользователь находится в режиме «Скрытые чаты»).

Можно создать несколько разных секретных фраз — каждая из них будет открывать свой отдельный набор скрытых чатов. Функцию можно будет запустить через раздел «Настройки» — во вкладке «Конфиденциальность и безопасность».