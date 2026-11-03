В России удвоили список нарушений, за которые мигрантов могут выдворить
С 3 ноября в России действуют новые правила выдворения иностранных граждан. Теперь иностранцев могут выдворить не только за миграционные нарушения, но и за мелкое хулиганство, участие в незаконных митингах и другие правонарушения. Количество оснований выросло с 22 до 45.
В частности, иностранным гражданам может грозить выдворение за следующие нарушения:
- мелкое хулиганство;
- демонстрацию запрещенной символики;
- призывы к нарушению территориальной целостности России;
- участие в деятельности нежелательных организаций;
- дискредитацию Вооруженных сил РФ;
- нарушение правил проведения публичных мероприятий;
- призывы к введению санкций против России;
- неповиновение законным требованиям сотрудника полиции или военнослужащего;
- нарушение государственной границы;
- дискриминацию и злоупотребление свободой СМИ.
Решение об административном выдворении принимает суд. При рассмотрении дела учитываются обстоятельства правонарушения и другие важные факторы.
После вынесения решения иностранец должен покинуть территорию России. В зависимости от ситуации выдворение осуществляется либо добровольно под контролем, либо принудительно.
Для отдельных серьезных нарушений, в частности связанных с призывами к терроризму и экстремизму, предусмотрено именно принудительное выдворение.
Изменения коснулись не только оснований для выдворения, но и размеров административных штрафов за нарушения миграционных правил.
По данным, представленным в Госдуме, теперь:
- за нарушение правил въезда и пребывания штраф начинается от 4 тысяч рублей;
- за повторное нарушение — от 7 тысяч рублей;
- за незаконную трудовую деятельность — от 4 тысяч рублей;
- за повторное нарушение правил трудовой деятельности — от 7 тысяч рублей.
Власти объясняют изменения необходимостью усилить контроль за соблюдением законодательства иностранными гражданами и обеспечить общественную безопасность.