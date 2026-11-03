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24.kg

В России удвоили список нарушений, за которые мигрантов могут выдворить

21:43, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

С 3 ноября в России действуют новые правила выдворения иностранных граждан. Теперь иностранцев могут выдворить не только за миграционные нарушения, но и за мелкое хулиганство, участие в незаконных митингах и другие правонарушения. Количество оснований выросло с 22 до 45.

В частности, иностранным гражданам может грозить выдворение за следующие нарушения:

  • мелкое хулиганство;
  • демонстрацию запрещенной символики;
  • призывы к нарушению территориальной целостности России;
  • участие в деятельности нежелательных организаций;
  • дискредитацию Вооруженных сил РФ;
  • нарушение правил проведения публичных мероприятий;
  • призывы к введению санкций против России;
  • неповиновение законным требованиям сотрудника полиции или военнослужащего;
  • нарушение государственной границы;
  • дискриминацию и злоупотребление свободой СМИ.

Решение об административном выдворении принимает суд. При рассмотрении дела учитываются обстоятельства правонарушения и другие важные факторы.

После вынесения решения иностранец должен покинуть территорию России. В зависимости от ситуации выдворение осуществляется либо добровольно под контролем, либо принудительно.

Для отдельных серьезных нарушений, в частности связанных с призывами к терроризму и экстремизму, предусмотрено именно принудительное выдворение.

Изменения коснулись не только оснований для выдворения, но и размеров административных штрафов за нарушения миграционных правил.

По данным, представленным в Госдуме, теперь:

  • за нарушение правил въезда и пребывания штраф начинается от 4 тысяч рублей;
  • за повторное нарушение — от 7 тысяч рублей;
  • за незаконную трудовую деятельность — от 4 тысяч рублей;
  • за повторное нарушение правил трудовой деятельности — от 7 тысяч рублей.

Власти объясняют изменения необходимостью усилить контроль за соблюдением законодательства иностранными гражданами и обеспечить общественную безопасность.

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