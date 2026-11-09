Ипотека под 4 процента без первого взноса. Садыр Жапаров объяснил условия

Кыргызстанцы могут получить жилье по государственной ипотечной программе под 4 процента годовых без первоначального взноса. Об этом президент Садыр Жапаров заявил 8 ноября на встрече с жителями Кара-Балты, Жайылского и Панфиловского районов.

В ходе встречи представительница общественного объединения Индира Алымбаева подняла вопрос обеспечения жильем одиноких и многодетных матерей, а также людей с инвалидностью.

По ее словам, для многих семей главным препятствием при покупке квартиры становится необходимость внести крупную сумму первоначального взноса.

В ответ Садыр Жапаров заявил, что действующая государственная ипотечная программа предусматривает возможность получения жилья без первоначального платежа.

«Первоначальный взнос никто не платит. Это раньше было — внеси 30 процентов, а остальное выплачивай в течение 10 лет. Сейчас получаете жилье на 25 лет, заселяетесь и ежемесячно платите», — пояснил президент.

Он подчеркнул, что для граждан, имеющих возможность сразу оплатить значительную часть стоимости квартиры, предусмотрена отдельная программа.

«Если у человека есть средства и он может оплатить 50 процентов стоимости жилья, для таких граждан действует другая программа. А для вас — под 4 процента, без первоначального взноса. Заселяетесь и ежемесячно выплачиваете», — сказал глава государства.

Садыр Жапаров также обратился к одиноким матерям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

«Одинокие матери, подавайте заявления в Государственную ипотечную компанию! Мы рассмотрим ваши обращения с учетом льгот», — заявил он.

При этом конкретные критерии отбора участников программы и порядок предоставления льгот на встрече не уточнялись.