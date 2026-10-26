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В Оше планируют построить инфекционную больницу и онкоцентр

10:02, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

В Оше планируют построить инфекционную больницу на 400 мест и новый онкологический центр. Проекты намерены реализовать при участии Исламского банка развития, сообщила мэрия города.

Представители банка осмотрели площадки для строительства медицинских учреждений.

Онкологический центр планируют разместить на территории бывшего детского туберкулезного санатория в селе Толойкон. Новую инфекционную больницу на 400 мест намерены построить в жилмассиве "Кен-Сай".

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В рамках визита также состоялась встреча с вице-мэром Оша Масудой Айдарбековой. Стороны обсудили дальнейшие шаги по реализации проектов.

Проблемы с инфекционной больницей и онкологическим центром в Оше ранее поднимались в Жогорку Кенеше и на Народном курултае. Депутат Салтанат Аманова предлагала построить новую инфекционную больницу для детей и взрослых, поскольку за лечением туда обращаются жители всего южного региона. Делегат курултая Анаркан Айдарова, в свою очередь, сообщила, что в Оше онкологических пациентов принимают в здании бывшего детского сада, где проводят и операции.

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