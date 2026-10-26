При росте случаев ОРВИ и гриппа в больницах КР откроют дополнительные койки

В случае роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в стационарах Кыргызстана откроют дополнительные койки. Об этом на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам сообщила замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, пик заболеваемости ОРВИ и гриппа ожидается в конце ноября. В Бишкеке прогнозируется более 16 тысяч больных, в Ошской области — 6,9 тысячи, Чуйской — 6,2 тысячи.

«В связи с этим система здравоохранения готовится заранее. В первую очередь стоит вопрос по стационарам. Чтобы снизить нагрузку на стационары открываем кол-центры в поликлиниках. Разработали график дежурств в выходные дни. Для повышения уровня квалификации сотрудников центров семейной медицины разработали карманный справочник и проводим обучение медработников», — сказала Гульбара Ишенапысова.

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Она отметила, что при необходимости по республике задействуют 749 палат краткосрочного пребывания, рассчитанного на сутки.

«В Республиканской клинической инфекционной больнице для пациентов с ОРВИ и гриппом предусмотрено 300 мест, в случае если палаты будут заняты на 80-90 процентов, то дополнительные койки откроются в Национальном центре охраны материнства и детства (51 койко-место) и в Городской детской больнице скорой медицинской помощи (75 мест). Подключим и стационары Чуйской области», — добавила замминистра.

По ее словам, на границах работают 14 санитарно-карантинных пунктов. Алгоритмы действий для них разработаны, тепловизоры выданы.

Медики призывают граждан соблюдать меры профилактики, не посещать места массового скопления во время подъема заболеваемости ОРВИ, мыть руки, не выходить в общество в случае болезни, чтобы не заражать других, и не заниматься самолечением.