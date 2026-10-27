Почти 90 процентов пациентов инфекционной больницы в Бишкеке — дети

В Республиканской клинической инфекционной больнице в настоящее время на лечении находится 373 больных. Из них детей — 321, или 86 процентов от общего количества пациентов. Об этом 24.kg сообщил главврач медучреждения Гулжигит Аалиев.

По его словам, за сутки в стационар обращается в среднем 250 больных. Из них с острыми респираторными инфекциями поступает 70-80 человек, из которых госпитализируют около 30-40.

«На сегодня в стационаре 159 больных с ОРВИ, в основном все дети. Особого резкого подъема заболеваемости не наблюдается. С местами проблем нет, в коридорах никто не лежит», — сказал Гулжигит Аалиев.

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Всего больница рассчитана на 500 коек.

По словам замминистра Гульбары Ишенапысовой, в РКИБ для пациентов с ОРВИ и гриппом предусмотрено 300 мест, в случае если палаты будут заняты на 80-90 процентов, то дополнительные койки откроются в Национальном центре охраны материнства и детства и в Городской детской больнице скорой медицинской помощи. При необходимости подключат и стационары Чуйской области.

По прогнозам Минздрава, пик заболеваемости ОРВИ и гриппа ожидается в конце ноября. В Бишкеке прогнозируется более 16 тысяч больных.