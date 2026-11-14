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СИЗО-1 посетили депутаты Жогорку Кенеша: что они увидели

14:19, 14 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Депутаты комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша совместно с институтом омбудсмена провели мониторинг в учреждении № 21 (СИЗО-1) Государственной службы исполнения наказаний.

По данным пресс-службы парламента, депутаты посетили камеры и побеседовали более чем с 10 содержащимися под стражей гражданами.

В ходе проверки задержанные чаще всего жаловались на затягивание судебных разбирательств, необъективное проведение следствия и качество медицинской помощи.

Озвучены проблемы с нехваткой врачей и лекарственных препаратов.

Один из заключенных сообщил, что четыре месяца назад ему пересадили печень и он нуждается в медицинском обследовании и лечении. Другой гражданин отметил, что имеет инвалидность I группы, и попросил оказать содействие в прохождении медосмотра в связи с резким ухудшением зрения.

Депутаты поручили руководству следственного изолятора организовать необходимое медицинское обследование граждан, нуждающихся в медпомощи.

Депутат Мирлан Жеенчороев на своей странице в Facebook отметил, что члены комитета также встретились с Максатом Кунакуновым, Кадырбеком Атамбаевым и Темирланом Султанбековым. В ходе беседы с Максатом Кунакуновым ему сообщили о создании депутатской комиссии по вопросу трагической гибели его сына.

Руководство учреждения сообщило, что в ближайшее время следственный изолятор переедет в новое здание, где созданы соответствующие требованиям условия.

Сотрудники института акыйкатчи приняли от содержащихся под стражей письменные обращения и заслушали разъяснения представителей ГСИН.

Сейчас в следственном изоляторе № 21 содержится 1 тысяча 474 человека, из них 120 женщин.

Члены комитета подчеркнули, что все поступившие обращения рассмотрят и по их результатам примут соответствующие меры, направленные на обеспечение прав и законных интересов лиц, содержащихся под стражей.

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