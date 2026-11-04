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В Кыргызстане водоохранную зону для туробъектов сократят втрое. Что известно

12:11, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айдана МУСАЛИЕВА

В Кыргызстане с 2027 года для туристических объектов сократят минимальное расстояние до рек с 75 до 25 метров. Новые правила будут действовать в рамках пилотного проекта и распространяться только на сооружения из легких конструкций. Об этом сообщил Эдуард Кубатов во время встречи президента Садыра Жапарова с жителями Айтматовского и Манасского районов Таласской области.

Вопрос поднял один из участников встречи. По его словам, он вложил в туристический проект 4,5 миллиона сомов, однако столкнулся с ограничениями, связанными с водоохранной зоной.

Мужчина рассказал, что вдоль реки Кайынды действует водоохранная зона шириной 75 метров с каждой стороны. Из-за этого более 20 домов в населенном пункте могут оказаться под угрозой сноса.

По его словам, аналогичные проблемы возникают и в других местах Таласской области, в том числе в Беш-Таше и на территории комплекса «Манас-Ордо». Он попросил пересмотреть действующие нормативы, отметив, что это позволит развивать туризм.

Отвечая на обращение, Эдуард Кубатов сообщил, что в 2027 году в Кыргызстане запустят пилотный проект, в рамках которого туристическим объектам разрешат размещаться на расстоянии 25 метров от рек.

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При этом разрешение распространяется только на сооружения из легких конструкций. Обязательным условием станет наличие собственной канализации и локальных очистных сооружений, рассчитанных на объем сточных вод.

Садыр Жапаров поддержал инициативу, отметив, что проблема актуальна не только для Таласской области, но и для всей республики.

«Если мы хотим развивать внутренний туризм, действительно нужно принять такое решение. Можно разрешить строительство на расстоянии 25 метров, но при условии установки качественных очистных сооружений», — сказал президент.

Глава государства поручил в 2027 году реализовать пилотный проект, подчеркнув необходимость соблюдения экологических требований. По его словам, у каждого туристического объекта должны быть собственная канализация и очистные сооружения достаточной мощности.

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