В Кыргызстане разработают программу по изданию учебников на 2027–2030 годы

Заместитель председателя кабинета министров Улан Маматканов поручил ускорить разработку государственной программы по изданию учебников и учебно-методических комплексов для школ на 2027–2030 годы. Об этом сообщили в кабмине.

Он провел выездное совещание, на котором рассмотрели проект плана мероприятий программы, вопросы качества учебников и совершенствования системы их экспертизы.

Участникам представили автоматизированную информационную систему «Эксперт». Она предназначена для привлечения специалистов к проверке учебников.

Маматканов подчеркнул необходимость цифровизации всего процесса: от формирования заказа на учебники до их издания, распределения и доставки в школы. Чиновник поручил сформировать экспертные группы и повысить ответственность специалистов, участвующих в оценке учебных материалов.

Ранее Улан Маматканов сообщал, что в рамках госпрограммы на 2027–2030 годы необходимо выпустить около 38 миллионов экземпляров учебных пособий.