Садыр Жапаров рассказал, за что уволили директора «Учкуна»

На встрече с жителями Аламединского района президент Садыр Жапаров рассказал, что директора «Учкуна» Бакытбека Султанова уволили из-за ситуации с нехваткой учебников.

По его словам, книги продавали на рынках, хотя ученики должны получать их бесплатно.

Глава государства заявил, что в течение двух лет всех школьников с 1-го по 12-й класс обеспечат учебниками. Он также поручил изучить возможность выпуска более легких книг. В перспективе, через пять лет, ученикам планируют выдавать планшеты со всеми необходимыми учебниками.