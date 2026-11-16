В России в учебнике вырезали строки про няню и кружку из стихотворения Пушкина

В учебнике «Литературное чтение» для третьего класса стихотворение Александра Пушкина «Зимний вечер» напечатали без четверостишия, в котором поэт предлагает няне «выпить с горя», пишет Meduza.

Одна из читательниц рассказала изданию, что обнаружила изменения, когда ее сыну задали учить стихотворение в школе. В учебнике указано, что стихотворение приводится в сокращении — в нем нет этих строк:

Выпьем, добрая подружка

Бедной юности моей,

Выпьем с горя; где же кружка?

Сердцу будет веселей.

Стихотворение Александра Пушкина в учебнике сократили из-за того, что закон запрещает распространение информации, которая вызывает желание употребить алкоголь.

В пресс-службе группы компаний «Просвещение» сказали «РБК», что при подготовке учебников для детей учитываются установленные законом требования, в том числе об отсутствии информации, побуждающей к употреблению алкогольной продукции.

«Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» также запрещает распространение среди детей информации, способной вызвать у них желание употребить алкоголь», — заявили в издательстве.

Там добавили, что сокращение художественных произведений — общепринятая практика подготовки учебников.