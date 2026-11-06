Бумажные учебники заменят планшетами. Садыр Жапаров назвал сроки

В течение пяти-шести лет в Кыргызстане планируют перейти на электронные учебники. Об этом президент Садыр Жапаров заявил на встрече с жителями Аламединского района.

Поводом стала жалоба местной жительницы. По ее словам, дети носят тяжелые рюкзаки и жалуются на боли в спине и шее. Она также раскритиковала содержание некоторых учебников.

Министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева ответила, что вес, качество и содержание книг проверяют на соответствие государственным стандартам. Учебники проходят научно-педагогическую, антидискриминационную, гендерную и экологическую экспертизы, а также апробацию.

По словам министра, после жалоб родителей учебники для начальных классов разделили на две части — на первое и второе полугодия. Книги по новой программе, пояснила она, направлены на развитие навыков, а не только на запоминание материала.

Догдуркуль Кендирбаева добавила, что срок использования учебников составляет пять лет. Жапаров заявил, что постарается обеспечить школьников планшетами со всеми учебниками. По его словам, закупка планшетов обойдется дороже, но они прослужат дольше.