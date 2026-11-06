USD87.45EUR98.34RUB1.07
24.kg

Бумажные учебники заменят планшетами. Садыр Жапаров назвал сроки

21:52, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айдана МУСАЛИЕВА

В течение пяти-шести лет в Кыргызстане планируют перейти на электронные учебники. Об этом президент Садыр Жапаров заявил на встрече с жителями Аламединского района.

Поводом стала жалоба местной жительницы. По ее словам, дети носят тяжелые рюкзаки и жалуются на боли в спине и шее. Она также раскритиковала содержание некоторых учебников.

Министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева ответила, что вес, качество и содержание книг проверяют на соответствие государственным стандартам. Учебники проходят научно-педагогическую, антидискриминационную, гендерную и экологическую экспертизы, а также апробацию.

По словам министра, после жалоб родителей учебники для начальных классов разделили на две части — на первое и второе полугодия. Книги по новой программе, пояснила она, направлены на развитие навыков, а не только на запоминание материала.

Догдуркуль Кендирбаева добавила, что срок использования учебников составляет пять лет. Жапаров заявил, что постарается обеспечить школьников планшетами со всеми учебниками. По его словам, закупка планшетов обойдется дороже, но они прослужат дольше.

Материалы по теме

Почему в Бишкеке не хватает мест в школах. Ответ министра просвещения

В городе Ош открыли школу почти за 1 миллиард сомов

В селе Кара-Бак построят школу на 500 ученических мест: объявлен тендер

Планшеты на 1,8 миллиона сомов хотят закупить для госоргана

В Кыргызстане разработают программу по изданию учебников на 2027–2030 годы

Apple представит первый MacBook с сенсорным экраном

«Ни одного кыргызстанца»: Анара Дауталиева о первых национальных учебниках

Нехватка учебников в Кыргызстане: электронные книги пока не доступны

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Исхак Масалиев выдвинул свою кандидатуру на должность президента

 

ЦИК предупредила чиновников о недопустимости вмешательства в выборы

 

Оппозиция готовит единого кандидата в президенты. Названы четыре претендента

 

ОБСЕ изучает целесообразность отправки наблюдателей на выборы президента в КР

 

Военных в Кой-Таше готовят к выборам президента. ЦИК проверила систему

 

Четвертый претендент на пост президента подал заявление в ЦИК

 

Происшествия

Угрожали выложить видео в интернет. В Ошской области задержали двоих граждан

 

В Бишкеке задержан подозреваемый в краже. Забрал деньги из ящика для садака

 

Земли на 91 миллион сомов незаконно раздали под бизнес в Аксыйском районе

 

В Нарынской области выявили незаконное строительство бетонного завода

 

В Кыргызстане задержали граждан с 63 килограммами гашиша

 

Адвокат Тилекмата Куренова заявила о превышении срока его содержания под стражей

 

Общество

Вечерний дайджест: основные события 6 ноября в Кыргызстане

 

Почему в Бишкеке не хватает мест в школах. Ответ министра просвещения

 

В Бишкеке спецпредставители стран ЦА обсудили сотрудничество с Афганистаном

 

Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 ноября: без осадков

 

Число выдворенных из России мигрантов выросло в полтора раза

 

Почему в одной комнате холодно: «Бишкектеплосеть» назвала возможные причины

 

Атака на Иран

Прекратить финансирование войны против Ирана требуют в Сенате США

 

Тегеран тоже празднует поражение Трампа и его партии на выборах в Конгресс США

 

Выборы в Конгресс. Демократы США празднуют убедительную победу над Трампом

 

В Иране выпустили инструкцию для населения на случай ядерного удара

 

Предотвращение эскалации. Катар выступает посредником между Ираном и США

 

В Иране четыре танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива

 

Экономика

Мировые цены на продовольствие снизились в октябре, сахар продолжает дорожать

 

Цифровой сом подключат к системе межбанковских расчетов Кыргызстана

 

Курс валют в банках Кыргызстана на 6 ноября: евро немного подешевел

 

Внешний долг стран с низким уровнем дохода достиг рекордных $9,4 триллиона

 

В Гонконге будут курсировать около 1,5 тысячи такси с символикой СФИТ «Тамчи»

 

В КР на стабилизацию цен в 2026–2027 годах потребуется 36,6 миллиарда сомов

 

Власть

Трамп объявил Овальный кабинет «национальным памятником». Его нельзя менять

 

Кыргызстан и Сальвадор обсудили создание государственного крипторезерва

 

Доверие к СМИ рухнуло до исторического минимума. Верят лишь 37 процентов

 

В Оше планируют построить 17 тысяч квартир. Что еще появится в городе

 

Права под контролем ИИ, регистрация через «Тундук». Что изменится для водителей?

 

Новые заводы, дороги и старые проблемы. Жапарову отчитались о Сокулуке

 

Ситуация вокруг Украины

Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение, касающееся Европы

 

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 

Швейцария тоже отменила санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана

 

Китай подтвердил, что ведет переговоры о трехсторонней встрече с США и Россией

 

Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена, заявил Александр Лукашенко

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18