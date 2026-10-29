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В Кыргызстане растет заболеваемость ОРВИ. Врачи обратились к родителям

10:23, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

На фоне похолодания и роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД) призвал родителей соблюдать правила госпитализации и посещения детей в стационаре.

Главный врач центра Болот Бурабаев сообщил, что в период сезонного подъема заболеваемости отделение пульмонологии работает с повышенной нагрузкой.

При этом в НЦОМиД находятся дети с хроническими и другими серьезными заболеваниями, которым необходима специализированная медицинская помощь. Контакт с людьми, имеющими симптомы ОРВИ, может привести к заражению и осложнениям.

В связи с этим родителей просят не допускать контактов заболевших посетителей с госпитализированными детьми и строго соблюдать рекомендации медицинского персонала.

Когда ребенку необходима срочная медицинская помощь?

Врачи предупреждают, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо следить за состоянием ребенка и своевременно обращаться за медицинской консультацией.

Особенно опасны следующие симптомы:

  • затрудненное дыхание;
  • выраженная вялость;
  • нарушение сознания;
  • другие признаки тяжелого состояния.

При их появлении необходимо незамедлительно обратиться за экстренной медицинской помощью.

Для профилактики распространения инфекций медики рекомендуют регулярно мыть руки, проветривать помещения, избегать контактов с заболевшими и не отправлять детей с признаками ОРВИ в школы и детские сады до выздоровления.

В НЦОМиД также напомнили, что госпитализация проводится только по медицинским показаниям. Решение о необходимости стационарного лечения принимается с учетом состояния ребенка и результатов врачебного осмотра.

Родителям рекомендуют заранее уточнять порядок плановой госпитализации, перечень необходимых документов и действующие правила посещения пациентов.

В центре подчеркнули, что соблюдение этих требований помогает защитить детей, находящихся на лечении, от дополнительных инфекций.

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