Сезон ОРВИ и гриппа. В ЦСМ запустили кол-центры для родителей заболевших детей

В центрах семейной медицины Бишкека запустили кол-центры для родителей детей с симптомами ОРВИ. Об этом сообщили в департаменте профилактики заболеваний Министерства здравоохранения.

Указано, что по телефону можно получить дистанционную консультацию — от первичной оценки состояния ребенка до определения показаний к госпитализации.

Телефоны кол-центров:

ЦСМ № 1 — 0501323156;

ЦСМ № 2 — 0559203103;

ЦСМ № 3 — 0500755471;

ЦСМ № 4 — 0704706773;

ЦСМ № 5 — 0500706911;

ЦСМ № 6 — 0558299808;

ЦСМ № 7 — 0500060868;

ЦСМ № 8 — 0700157609;

ЦСМ № 9 — 0550359050;

ЦСМ № 10 — 0990507015;

ЦСМ № 11 — 0500530010;

ЦСМ № 12 — 0501121293;

ЦСМ № 13 — 0707366084;

ЦСМ № 14 — 0550103150;

Железнодорожная поликлиника — 0709 372 849.

Медики призывают граждан соблюдать меры профилактики, не посещать места массового скопления во время подъема заболеваемости ОРВИ, мыть руки, не выходить в общество в случае болезни, чтобы не заражать других, и не заниматься самолечением.