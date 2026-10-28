Сезон ОРВИ и гриппа. В ЦСМ запустили кол-центры для родителей заболевших детей
В центрах семейной медицины Бишкека запустили кол-центры для родителей детей с симптомами ОРВИ. Об этом сообщили в департаменте профилактики заболеваний Министерства здравоохранения.
Указано, что по телефону можно получить дистанционную консультацию — от первичной оценки состояния ребенка до определения показаний к госпитализации.
Телефоны кол-центров:
- ЦСМ № 1 — 0501323156;
- ЦСМ № 2 — 0559203103;
- ЦСМ № 3 — 0500755471;
- ЦСМ № 4 — 0704706773;
- ЦСМ № 5 — 0500706911;
- ЦСМ № 6 — 0558299808;
- ЦСМ № 7 — 0500060868;
- ЦСМ № 8 — 0700157609;
- ЦСМ № 9 — 0550359050;
- ЦСМ № 10 — 0990507015;
- ЦСМ № 11 — 0500530010;
- ЦСМ № 12 — 0501121293;
- ЦСМ № 13 — 0707366084;
- ЦСМ № 14 — 0550103150;
- Железнодорожная поликлиника — 0709 372 849.
Медики призывают граждан соблюдать меры профилактики, не посещать места массового скопления во время подъема заболеваемости ОРВИ, мыть руки, не выходить в общество в случае болезни, чтобы не заражать других, и не заниматься самолечением.