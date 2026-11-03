В Кыргызстане засеяли 61,8 тысячи гектаров озимых зерновых культур

В республике продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2027 года. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, из предусмотренных планом 200 тысяч гектаров засеяно 61 тысяча 825, что составляет 30,9 процента от установленного плана.

В частности, озимой пшеницей засеяно 59 тысяч 520 гектаров, озимым ячменем — 2 тысячи 323 гектара.

Из общей площади посевов озимой пшеницы 51 тысяча 620 гектаров приходится на орошаемые земли и 7 тысяч 600 гектаров — на богарные земли. Площадь посевов озимого ячменя на орошаемых землях составила 2 тысячи 293 гектара, на богарных — 30 гектаров.