В Кыргызстане деградации подверглись 184 тысячи гектаров пастбищ

В Кыргызстане разработана программа по рациональному использованию пастбищ, восстановлению деградированных земель и укреплению кормовой базы животноводства. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, программа подготовлена по поручению президента.

В республике насчитывается около 10 миллионов гектаров пастбищных земель. По данным министерства, в 2023–2025 годах на 34 тысячи 376,5 гектара деградированных пастбищ были посеяны семена трав. В этом году закуплено 186 тонн семян, посевные работы продолжаются.

Программой предусмотрены посев семян на пастбищах, борьба с сорняками, чередование и перераспределение нагрузки от выпаса скота с ближайших на отдаленные. Также планируется использовать тракторы и дроны для посева семян, а также развивать местные семеноводческие хозяйства.

По имеющимся данным, деградации подверглись 184 тысячи гектаров пастбищ, расположенных вблизи населенных пунктов. Для эффективного использования отдаленных земель, необходимо отремонтировать по всей республике 553 моста и 7 тысяч 206,3 километра пастбищных дорог, обустроить 406 пунктов водопоя для скота и установить 170 танкеров для сбора молока.

Программу будут реализовывать профильные министерства, госорганы и районные администрации в рамках своих полномочий.

Основная цель — повышение продуктивности пастбищ, предотвращение их деградации и развитие животноводства. В рамках тысячидневной реформы до 2030 года продолжится работа по улучшению пастбищной инфраструктуры, ремонту дорог и мостов, а также созданию необходимых условий для животноводов.