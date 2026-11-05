В Кыргызстане создадут интегрированный агропродовольственный парк

В рамках Регионального форума промышленного развития подписано трехстороннее соглашение о финансировании проекта по созданию интегрированного агропродовольственного парка в Кыргызской Республике. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, Евразийский банк развития предоставит финансовую поддержку проекту в размере 370 тысяч 509 долларов. Соглашение заключено при участии ООН по промышленному развитию (ЮНИДО).

В рамках проекта планируется подготовить предварительное технико-экономическое обоснование создания агропродовольственного парка, определить оптимальную модель его развития, а также разработать стратегию привлечения инвестиций. Инициатива направлена на развитие переработки сельскохозяйственной продукции и привлечение инвестиций в агропромышленный сектор страны.