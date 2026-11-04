В Кыргызстане 16 айыльных аймаков получат 43,4 миллиона сомов грантовых средств

В рамках проекта «Устойчивость региональных пастбищных сообществ — АДАПТ» состоялась церемония подписания грантовых соглашений с органами местного самоуправления Кыргызской Республики. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, документ подписан с представителями 16 органов местного самоуправления из семи областей страны.

В рамках проекта органы МСУ представили 22 проектных предложения по улучшению состояния пастбищ. На сегодня одобрены 16 проектов, документы по оставшимся шести находятся на рассмотрении.

На их реализацию выделят 43 миллиона 441 тысячу 552 сома. Проекты направлены на улучшение пастбищной инфраструктуры, восстановление пунктов водопоя скота, ремонт мостов и дорог, ограждение пастбищ и обеспечение их водоснабжением.

Проект «Устойчивость региональных пастбищных сообществ — АДАПТ» реализуется отделом реализации сельскохозяйственных проектов при Минсельхозе при поддержке Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD) и финансировании Адаптационного фонда. Он направлен на повышение устойчивости местных сообществ к изменению климата, восстановление природных ресурсов и развитие методов устойчивого управления пастбищами и лесными территориями.