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24.kg

Месячник поддержки людей с инвалидностью стартовал в Кыргызстане

19:01, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ

Министерство труда, социального обеспечения и миграции объявило о старте республиканского месячника милосердия и поддержки лиц с инвалидностью «Мы вместе!», который пройдет с 15 ноября по 15 декабря. Акцию приурочили к Международному дню людей с инвалидностью, отмечаемому ежегодно 3 декабря.

Месячник направлен на защиту прав граждан, создание условий для их полноценного участия в жизни страны и продвижение инклюзивных инициатив.

Согласно регламенту, министерства, административные ведомства, местные государственные администрации и органы местного самоуправления должны обеспечить равные возможности для каждого жителя республики, независимо от его физических особенностей.

Ведомство призвало государственные структуры, общественные организации, представителей бизнеса и граждан включиться в мероприятия акции и внести вклад в развитие доступной среды.

  • В Кыргызстане число людей с инвалидностью превышает 221 тысячу, или около 3 процентов от общего населения страны. Из них свыше 36 тысяч человек составляют дети до 18 лет.

  • Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день людей с инвалидностью в 1992 году. Его отмечают 3 декабря. Основная цель — интеграция людей с инвалидностью во все сферы общественной жизни и повышение осведомленности о барьерах, с которыми они сталкиваются.

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