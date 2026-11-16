Месячник поддержки людей с инвалидностью стартовал в Кыргызстане

Министерство труда, социального обеспечения и миграции объявило о старте республиканского месячника милосердия и поддержки лиц с инвалидностью «Мы вместе!», который пройдет с 15 ноября по 15 декабря. Акцию приурочили к Международному дню людей с инвалидностью, отмечаемому ежегодно 3 декабря.

Месячник направлен на защиту прав граждан, создание условий для их полноценного участия в жизни страны и продвижение инклюзивных инициатив.

Согласно регламенту, министерства, административные ведомства, местные государственные администрации и органы местного самоуправления должны обеспечить равные возможности для каждого жителя республики, независимо от его физических особенностей.

Ведомство призвало государственные структуры, общественные организации, представителей бизнеса и граждан включиться в мероприятия акции и внести вклад в развитие доступной среды.