В Кыргызстане на выплаты пособия «Бала ырысы» направили 328 миллионов сомов

В Кыргызстане на начало ноября количество детей, охваченных выплатами пособия «Бала ырысы», составило 266 тысяч 166 человек. Потребность в финансировании достигла 328 миллионов, сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

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По его данным, по сравнению с октябрем количество получателей пособия увеличилось на 13 тысяч 467 детей. Необходимая для выплат сумма выросла на 16 миллионов 500 тысяч сомов.

У программы высокая востребованность электронного формата: 84 процента заявлений поступило через мобильное приложение «Түндүк». Граждане также могут оформить выплаты через территориальные подразделения министерства.

Денежные средства перечисляют на банковские счета получателей. Финансирование выплат идет ежемесячно в период с 1-го по 10-е число.