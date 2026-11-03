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Более трети заявок на пособие «Балага сүйүнчү» поступило через «Түндүк»

17:11, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ

С 14 октября 2026 года кыргызстанцам стала доступна подача заявлений на единовременное пособие «Балага сүйүнчү» через мобильное приложение «Түндүк». Новый сервис внедрили в рамках цифровизации государственных услуг для упрощения поддержки семей при рождении детей, сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, на 2 ноября с момента запуска обновленного сервиса поступило 8 тысяч 910 заявлений на получение выплаты. Из общего числа обращений 3 тысячи 384 заявления (38 процентов) поступили через мобильное приложение «Түндүк». Еще 5 тысяч 526 заявлений приняли центры обслуживания населения и органы ЗАГС.

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Более трети заявителей воспользовались дистанционным форматом без личного визита в государственные учреждения, подчеркнули в Министерстве.

Среди новорожденных зарегистрировали 4 тысячи 548 мальчиков и 4 тысячи 362 девочки. Еще 202 заявления касаются рождении двойни, а 12 — тройни и более детей.

Размер единовременного пособия «Балага сүйүнчү» составляет 4 тысячи сомов на каждого новорожденного ребенка. При рождении двойни, тройни и более детей предусмотрена повышенная выплата в 50 тысяч сомов на каждого младенца.

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