В Кыргызстане планируют запустить долгосрочный механизм кредитования студентов. Об этом заявил президент Садыр Жапаров, обозначая приоритеты развития образования.

По его словам, власти намерены расширять доступ к качественному образованию, развивать совместные программы двойных дипломов с зарубежными университетами и создавать условия для открытия в стране филиалов известных международных вузов.

Отдельное внимание уделят подготовке специалистов по инженерии, фундаментальным и прикладным наукам, кибернетике и техническим направлениям.

« В целях расширения доступности образования в ближайшее время мы запустим долгосрочный механизм под названием «Студенческий кредит». Садыр Жапаров

Условия предоставления кредитов в выступлении он не уточнил.