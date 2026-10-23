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В Кыргызстане планируют восстановить 100 тысяч гектаров пастбищ

19:54, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

В Кыргызстане планируют восстановить 100 тысяч гектаров пастбищ. Об этом президент Садыр Жапаров заявил во время встречи с жителями Ноокенского района и города Майлуу-Суу.

Вопрос поднял участник встречи из айыльного аймака Достук, занимающийся животноводством. Он сообщил о нехватке пастбищ и предложил принять меры для поддержки фермеров. По его словам, из-за роста поголовья скота нагрузка на пастбища увеличивается.

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В свою очередь Садыр Жапаров ответил, что власти начали уделять внимание восстановлению пастбищ в 2021 году. По его словам, до этого работы по их освоению и восстановлению длительное время практически не проводились.

«Сейчас на участках, где произошла деградация, мы проводим работы по восстановлению. Мы планируем восстановить 100 тысяч гектаров, я давал такое поручение», — заявил президент.

Он добавил, что для возвращения пастбищ в прежнее состояние потребуется продолжительная работа.

По его оценке, если регулярно засевать такие территории, восстановление может занять 15–20 лет.

Президент также сообщил, что фермеры могут получать льготные кредиты. По его словам, соответствующая программа уже действует.

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