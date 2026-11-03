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24.kg

В КР предлагают обязать регистрировать все проверки бизнеса и вести видеозапись

12:20, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В Кыргызстане предлагают изменить порядок проведения проверок предпринимателей, обязав государственные органы регистрировать все контрольные мероприятия в едином электронном реестре, а санитарно-эпидемиологические проверки сопровождать аудио- и видеозаписью. Соответствующий законопроект предусматривает внесение поправок в законы «Об общественном здравоохранении» и «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства».

Как отмечается в справке-обосновании, цель инициативы — сделать проверки бизнеса прозрачными, исключить контрольные мероприятия без регистрации и установить персональную ответственность должностных лиц за незаконные действия.

По данным Министерства экономики и коммерции, более половины всех проверок в стране проводят санитарные и ветеринарные инспекции. Именно на работу этих служб в основном поступают жалобы предпринимателей на необоснованные проверки и давление.

Автор законопроекта, депутат Карыбек уулу Улукбек указывают на несколько пробелов в действующем законодательстве.

В частности, требование о регистрации проверок распространяется преимущественно на плановые мероприятия. Внеплановые, контрольные проверки и перепроверки могут проводиться без внесения сведений в базу данных. При этом предприниматели не имеют возможности самостоятельно проверить законность таких проверок.

Кроме того, действующие нормы позволяют проводить внезапные проверки без распоряжения, а уполномоченный орган по развитию предпринимательства уведомлять об этом в течение семи рабочих дней. По мнению разработчиков, такой срок создает возможность оформлять документы задним числом.

Законопроект предлагает создать Единый электронный реестр проверок и обязать государственные органы вносить в него сведения обо всех проверках до их начала.

Для внезапных проверок предусмотрено исключение: информация о них должна быть внесена в реестр в течение 24 часов. Проверка, не зарегистрированная в установленном порядке, будет считаться грубым нарушением. В таком случае предприниматель получит право не допускать должностных лиц к проверке.

Также предлагается сохранить полномочия санитарно-эпидемиологической службы по приостановлению деятельности предприятий и изъятию продукции, но уточнить условия их применения. Приостанавливать деятельность можно будет только при непосредственной угрозе жизни или здоровью человека. Обоснование каждого такого решения необходимо будет внести в электронный реестр в течение 24 часов.

Отдельный блок поправок касается фиксации проверок. Санитарно-эпидемиологические мероприятия предлагается записывать на аудио и видео от начала до конца.

Записи должны храниться три года и бесплатно предоставляться предпринимателям. Если провести запись невозможно по техническим причинам, стороны должны будут составить и подписать соответствующий акт.

Еще одна новация касается материальной ответственности должностных лиц. Сейчас законодательство предусматривает возмещение ущерба, причиненного незаконной проверкой, однако не обязывает государственный орган взыскивать эти средства с виновного сотрудника.

Законопроект предлагает установить, что после возмещения причиненного вреда государственный орган обязан в течение трех месяцев предъявить регрессное требование к виновному должностному лицу. Размер взыскания будет определяться в соответствии с трудовым и гражданским законодательством.

Как отмечают разработчики, принятие поправок позволит усилить защиту предпринимателей от необоснованного административного давления, повысить прозрачность работы контролирующих органов и обеспечить ответственность должностных лиц за незаконные проверки.

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