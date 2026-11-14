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Эпидбезопасность: в Кыргызстане хотят урегулировать случаи закрытия бизнеса

16:27, 14 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

В Кыргызстане предлагают установить четкий перечень нарушений, за которые санитарно-эпидемиологические службы смогут приостанавливать работу субъектов предпринимательства. Законопроект, инициированный депутатом парламента Улукбеком Карыбек уулу вынесли на общественное обсуждение.

По данным справки-обоснования, закрывать объекты можно будет только при непосредственной угрозе жизни или здоровью людей.

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В перечень таких нарушений включили обнаружение опасных микроорганизмов, токсинов и радиоактивных веществ, случаи инфекционных заболеваний или отравлений, использование просроченного или неизвестного пищевого сырья, отсутствие безопасной питьевой воды на пищевых производствах и в заведениях общепита, а также отсутствие необходимой стерилизации и дезинфекции инструментов при оказании услуг.

Кроме того, инспекторов обяжут вручать предпринимателям письменное обоснование решения о приостановлении деятельности или изъятии продукции с подтверждающими доказательствами. Материалы также будут направлять в прокуратуру не позднее следующего рабочего дня. После устранения нарушений контрольную проверку должны провести в течение трех рабочих дней.

С 1 января 2028 года проверки на объектах бизнеса предлагают проводить с непрерывной аудио- и видеозаписью. Хранить их должны один год.

Законопроект предусматривает материальную ответственность должностных лиц за незаконные решения, принятые умышленно или по грубой неосторожности.

По мнению инициатора, предлагаемые изменения должны сократить необоснованное давление на бизнес, снизить коррупционные риски и сделать работу санитарных служб более прозрачной.

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