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В КР на стабилизацию цен в 2026–2027 годах потребуется 36,6 миллиарда сомов

10:08, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Кабинет министров Кыргызстана утвердил план мероприятий по стабилизации роста цен на товары и услуги на 2026–2027 годы. На его реализацию потребуется 36,6 миллиарда сомов, сообщает Минводсельхоз.

По его данным, основная часть средств — 29,4 миллиарда сомов — предусмотрена на мероприятия Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

План утвержден распоряжением кабмина от 18 сентября 2026 года № 715-т и включает 57 мероприятий. Они направлены не только на сдерживание роста цен, но и на долгосрочное развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В 2026 году на поддержку агропромышленного комплекса уже направлено около 13 миллиардов сомов.

Из 57 мероприятий 32 относятся к компетенции Минсельхоза. Они распределены по шести направлениям:

  • развитие животноводства — 11 мероприятий;
  • развитие растениеводства — 4;
  • развитие хранения и логистики — 4;
  • развитие перерабатывающей промышленности — 6;
  • обеспечение внутреннего рынка и регулирование цен — 4;
  • правовые и организационные меры — 3.

Ожидается, что реализация этих мер позволит увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции, расширить возможности ее хранения и переработки, укрепить государственные резервы и обеспечить более стабильные цены на внутреннем рынке.

Основная задача плана — увеличить предложение отечественных товаров, снизить производственные затраты и сократить зависимость Кыргызстана от импорта.

Необходимость таких мер связана с динамикой потребительских цен. По данным документа, в июле 2026 года индекс потребительских цен по сравнению с декабрем 2025 года составил 106,7 процента. За январь — июль 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель достиг 110,7 процента.

Среди факторов, влияющих на рост цен, названы изменения на внешних рынках, увеличение логистических расходов, зависимость от импорта отдельных товаров и сезонность сельскохозяйственного производства.

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