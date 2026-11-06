В КР на стабилизацию цен в 2026–2027 годах потребуется 36,6 миллиарда сомов
Кабинет министров Кыргызстана утвердил план мероприятий по стабилизации роста цен на товары и услуги на 2026–2027 годы. На его реализацию потребуется 36,6 миллиарда сомов, сообщает Минводсельхоз.
По его данным, основная часть средств — 29,4 миллиарда сомов — предусмотрена на мероприятия Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
План утвержден распоряжением кабмина от 18 сентября 2026 года № 715-т и включает 57 мероприятий. Они направлены не только на сдерживание роста цен, но и на долгосрочное развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В 2026 году на поддержку агропромышленного комплекса уже направлено около 13 миллиардов сомов.
Из 57 мероприятий 32 относятся к компетенции Минсельхоза. Они распределены по шести направлениям:
- развитие животноводства — 11 мероприятий;
- развитие растениеводства — 4;
- развитие хранения и логистики — 4;
- развитие перерабатывающей промышленности — 6;
- обеспечение внутреннего рынка и регулирование цен — 4;
- правовые и организационные меры — 3.
Ожидается, что реализация этих мер позволит увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции, расширить возможности ее хранения и переработки, укрепить государственные резервы и обеспечить более стабильные цены на внутреннем рынке.
Основная задача плана — увеличить предложение отечественных товаров, снизить производственные затраты и сократить зависимость Кыргызстана от импорта.
Необходимость таких мер связана с динамикой потребительских цен. По данным документа, в июле 2026 года индекс потребительских цен по сравнению с декабрем 2025 года составил 106,7 процента. За январь — июль 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель достиг 110,7 процента.
Среди факторов, влияющих на рост цен, названы изменения на внешних рынках, увеличение логистических расходов, зависимость от импорта отдельных товаров и сезонность сельскохозяйственного производства.