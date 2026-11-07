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Кок-бору к юбилею города Чолпон-Ата: кто занял призовые места

14:21, 07 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айдана МУСАЛИЕВА

В Чолпон-Ате завершились соревнования по кок-бору, организованные к 50-летию города. Победителем стала команда «Садыр аке», она получила 300 тысяч сомов.

Второе место заняла команда «Ысык-Көл», которой вручили 150 тысяч сомов. Третьей стала «Каркыра» с призом в 100 тысяч сомов.

Турнир прошел в рамках конных игр, собравших в Чолпон-Ате скакунов, чабандесов и команды по кок-бору. Участники соревновались в шести видах конных состязаний. Среди призов был автомобиль Changan.

В первый день соревнований тай чабыш выиграл юный наездник Алимбол Уланов из Иссык-Атинского района. Он получил главный приз — 100 тысяч сомов.

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