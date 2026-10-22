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24.kg

От кыргызских кукол до узбекской керамики. Ярмарка в центре Бишкека

16:20, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Расписные тарелки, украшения ручной работы, национальные куклы, ароматные травяные чаи и десятки необычных сувениров. На нулевом километре Бишкека развернулась ремесленная ярмарка, где мастера представили изделия, в которых переплетаются традиции, культура и современное творчество. Корреспондент 24.kg побывал на ярмарке и посмотрел, чем удивляют посетителей ремесленники.

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Ярмарка. Фото 24.kg

Еще издалека торговые ряды привлекают внимание яркими красками. Под синими шатрами разместились изделия из войлока, национальные головные уборы, украшения, керамика, игрушки и одежда с традиционными орнаментами. Здесь можно найти и недорогой сувенир, и вещь, которая станет заметной деталью домашнего интерьера.

Основную часть участников составляют кыргызстанские мастера. Однако среди торговых рядов встречаются и изделия ремесленников из соседних Узбекистана и Таджикистана. Их немного, но представленные работы добавляют ярмарке особый центральноазиатский колорит.

Особенно выделяются столы с керамической посудой. Десятки расписных тарелок с замысловатыми узорами переливаются синими, зелеными, красными и золотистыми оттенками. Кажется, что перед тобой не обычная посуда, а небольшие произведения искусства. Посетители рассматривают рисунки, выбирают понравившиеся изделия и сравнивают орнаменты.

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Ярмарка. Фото 24.kg

Неподалеку совсем другая атмосфера. На столах разместились вязаные игрушки, войлочные фигурки животных и куклы в национальных костюмах. Маленькие красавицы в меховых головных уборах и одежде с кыргызскими орнаментами выглядят как миниатюрные героини народных сказок.

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Ярмарка. Фото 24.kg

Отдельное внимание привлекают красные керамические гранаты. Яркие сувениры с надписями «Иссык-Куль» и «Бишкек» словно специально созданы для туристов, которые хотят увезти домой что-нибудь необычное на память о Кыргызстане.

На соседних прилавках блестят серебристые украшения, браслеты, серьги и ожерелья. Одни покупатели внимательно рассматривают камни и узоры, другие примеряют украшения, пытаясь подобрать что-то под свой стиль.

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Ярмарка. Фото 24.kg

Есть на ярмарке и своя чайная история. В прозрачных контейнерах разложены десятки смесей из трав, сушеных цветов, ягод и фруктов. Здесь чай выбирают не только по вкусу, но и по внешнему виду: лепестки роз, кусочки цитрусовых и разноцветные травы превращают обычную заварку в красивую композицию.

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В торговых рядах можно увидеть людей самых разных возрастов. Кто-то пришел целенаправленно за изделиями ручной работы, кто-то просто остановился по дороге, заинтересовавшись необычными вещами. Молодежь рассматривает украшения, дети тянутся к игрушкам, взрослые присматриваются к посуде и текстилю.

При этом сама ярмарка напоминает о важной особенности ремесленного труда. За каждой куклой, расписной тарелкой или войлочной сумкой стоят не конвейер и массовое производство, а работа конкретного мастера. На изготовление таких вещей требуется время, терпение и умение, которое нередко передается из поколения в поколение.

Нулевой километр на время превратился в небольшую выставку народного творчества под открытым небом. Здесь соседствуют кыргызские орнаменты, узбекская керамика и другие ремесленные традиции региона.

И, пожалуй, главное достоинство подобных ярмарок даже не в возможности купить оригинальный подарок. Они дают мастерам шанс встретиться со своими покупателями напрямую, а горожанам — увидеть, что национальные ремесла продолжают жить не только в музеях, но и в повседневной жизни.

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