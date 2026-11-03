В Бишкеке с начала года зарегистрировали 521 ДТП с участием автобусов

С начала 2026 года в столице зарегистрировали 521 дорожно-транспортное происшествие с участием автобусов. Об этом национальному агентству «Кабар» сообщил главный инженер второй автобазы муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» Бакыт Табалдиев.

В 244 случаях виновными признали водителей общественного транспорта, еще в 272 — других участников движения.

По словам представителя МП, если в ДТП виноват водитель автобуса, рассчитывается размер причиненного транспортному средству ущерба, который он должен возместить. В зависимости от тяжести нарушения к водителю могут применить дисциплинарные меры — лишить премии, объявить выговор или уволить.

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Бакыт Табалдиев также прокомментировал три ДТП с участием автобусов, произошедших в последние дни. В одном случае виновным признали водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По второму происшествию расследование продолжается. В третьем случае, по предварительной информации, у водителя случился приступ судорог. Обстоятельства этого ДТП также выясняются.

В Бишкеке действуют 86 автобусных маршрутов и еще 26 маршрутов микроавтобусов, обслуживающих пригородные направления.