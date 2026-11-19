В Бишкеке объявили разовую акцию по вывозу крупного и растительного мусора
В рамках разовой акции по вывозу крупногабаритного и растительного мусора мэрия Бишкека просит горожан соблюдать правила складирования отходов, чтобы обеспечить удобство и своевременность их вывоза.
Что можно вынести к контейнерным площадкам:
- опавшую листву и сухие ветки необходимо собрать в мешки;
- старую мебель (диваны, кресла, шкафы и другие крупногабаритные предметы) сложить аккуратно рядом с контейнерной площадкой;
- золу предварительно полностью остудить и поместить в прочные мешки.
Бишкекчан просят:
- не оставлять мусор на проезжей части и тротуарах;
- не загромождать подъезды к контейнерным площадкам;
- не смешивать золу с другими отходами.
Вывоз в рамках акции носит разовый характер. В дальнейшем вывоз крупногабаритного мусора и других отходов, не относящихся к обычным бытовым, осуществляется отдельно на основании заключенного договора с муниципальным предприятием «Тазалык».